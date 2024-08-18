Пять украинских БПЛА были уничтожены над тремя областями РФ в ночь на 18 августа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали пять украинских дронов в трех российских регионах в ночь на 18 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Так, два дрона ВСУ были уничтожены над Белгородской областью, два – над Ростовской областью, а еще один – над Курской.

В результате отражения атаки БПЛА силами противовоздушной обороны обломки от дрона рухнули на территории промышленных складов в Пролетарске на юго-востоке Ростовской области, где после загорелось дизельное топливо

К ликвидации огня привлекли пожарных и пожарный поезд. Губернатор региона Василий Голубев уточнял, что в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА пришлось приостановить тушение возгорания, однако на данный момент сотрудники МЧС продолжают работы. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

