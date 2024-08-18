18 августа, 08:50Происшествия
Пять украинских БПЛА были уничтожены над тремя областями РФ в ночь на 18 августа
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали пять украинских дронов в трех российских регионах в ночь на 18 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Так, два дрона ВСУ были уничтожены над Белгородской областью, два – над Ростовской областью, а еще один – над Курской.
В результате отражения атаки БПЛА силами противовоздушной обороны обломки от дрона рухнули на территории промышленных складов в Пролетарске на юго-востоке Ростовской области, где после загорелось дизельное топливо
К ликвидации огня привлекли пожарных и пожарный поезд. Губернатор региона Василий Голубев уточнял, что в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА пришлось приостановить тушение возгорания, однако на данный момент сотрудники МЧС продолжают работы. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.
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