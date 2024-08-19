Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Режим опасности атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, силы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки. Гусев призвал жителей региона сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства или от МЧС.

Четыре сотрудника МЧС РФ пострадали ранее в результате атаки беспилотника на автомобиль в Горловке в ДНР. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на рядом стоящую АЗС. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, украинские подразделения совершили обстрел храма преподобного Серафима Саровского на улице Петровского в Донецке. В результате произошедшего здание храма получило различные повреждения.