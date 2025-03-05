Режим КТО объявлен в пригороде Махачкалы

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Режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен с 00:25 5 марта в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. Об этом сообщает администрация города в телеграм-канале.

В администрации уточнили, что на данной территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия.

"Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом", – сообщили власти.

Там также напомнили, что в период проведения контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.

Ранее двух жителей Дагестана задержали по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений республики. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год два местных жителя для дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения теракта в одном из госучреждений Дагестана. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.