В Дагестане задержаны террористы, планировавшие напасть на отдел полиции

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В Дагестане задержаны члены террористического сообщества, которые готовили вооруженное нападение и подрыв отдела МВД РФ по Дербенту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным ведомства, пять жителей Дагестана объединились в группу, чтобы реализовать задуманное. Для этого они купили составляющие, необходимые для сборки взрывчатых веществ и устройств.

22 апреля правоохранители при оказании вооруженного сопротивления нейтрализовали одного из участников террористического сообщества. Остальные были задержаны. По факту произошедшего возбуждено дело о создании террористического сообщества, приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и приготовлении к теракту.



Следователи уже направили в суд ходатайство об аресте задержанных. В настоящее время сотрудники регионального СК проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства произошедшего.

В начале марта в поселке Семендер Кировского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за оперативно-поисковых мероприятий, связанных с борьбой с экстремизмом и терроризмом. В результате была обнаружена группа из четырех человек, которая собиралась осуществить нападение на один из объектов полиции. Всех их нейтрализовали.

