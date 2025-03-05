В Дагестане в ходе КТО блокирована группа боевиков, готовивших теракт

Фото: ТАСС/Алиев Башир

В Дагестане обнаружена группа из четырех человек, планировавших нападение на объект правоохранительных органов, в настоящее время они блокированы на окраине поселка Семендер. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает РИА Новости.

Ранее в этом районе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

"Сегодня ночью в Кировском районе Махачкалы в ходе оперативно-разыскных мероприятий была выявлена группа из четырех человек, передвигавшаяся на легковом автомобиле и планировавшая нападение на один из объектов правоохранительных органов", – говорится в сообщении НАК.

При попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. В настоящее время они блокированы на окраине поселка Семендер, принимаются меры по их нейтрализации. Жители домов, находящихся в зоне проведения КТО, эвакуированы.

До этого двух жителей Дагестана задержали по подозрению в подготовке теракта в одном из госучреждений республики. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год два местных жителя для дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения теракта в одном из госучреждений Дагестана. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.