Шестеро осужденных боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Шестеро украинских военных, приговоренных к срокам от 13 до 15 лет за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов России. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Речь идет о Сергее Блащенко, Сергее Бохонько, Николае Кононенко, Артуре Волкове, Максиме Хадееве и Виталии Чупине (все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении указанных граждан Украины. Они признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего наступление тяжких последствий.

По данным Генпрокуратуры, боевики в Курской области оборудовали наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, принимали меры к дезорганизации деятельности органов власти и местного самоуправления, запугивали население, запрещали передвигаться и препятствовали эвакуации.

Между тем Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 47-летнюю американскую наемницу Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 20 годам колонии. Она признана виновной в распространении ложной информации о ВС РФ, а также участии в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали правоохранители, Эштон-Чирилло прибыла на Украину в 2023 году, после чего добровольно присоединились к Интернациональному легиону, а затем попала в 113-ю бригаду теробороны Украины.