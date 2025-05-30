СК обвинил писателя Акунина в оправдании террористической деятельности Украины

ТАСС/Галкин Николай (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

СК РФ обвинил писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) в оправдании террористической деятельности Украины и призывах к насильственному изменению конституционного строя России, сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, писатель дважды в 2024 году был осужден за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но все равно продолжал публиковаться в Сети без нужной маркировки. При этом писатель находится за рубежом.

Акунина заочно обвинили в содействии террористической деятельности, уклонении от исполнения обязанностей иноагента и публичном оправдании террористической деятельности. Уголовное дело против писателя уже направлено в суд, об этом было доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.

До этого столичный суд заочно арестовал Акунина на срок 2 месяца. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранителям.

Также столичная прокуратура инициировала уголовное преследование против писателя, так как тот продолжал нарушать закон о деятельности иностранных агентов.

