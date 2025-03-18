Прокуратура Москвы просит возбудить уголовное дело против писателя Акунина

Фото: ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов)

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении писателя Бориса Акунина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что писатель дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. С 11 января по 12 марта 2025 года он продолжил распространять в мессенджере сообщения и материалы без указания того, что они созданы физлицом-иноагентом.

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Акунина по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, добавили в прокуратуре.

В свою очередь, в базе МВД РФ появилась информация, что ведомство переобъявило Акунина в розыск.

Ранее суд заочно арестовал писателя. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам РФ.

Акунина обвиняют по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

Писатель попал в реестр террористов из-за слов в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Тогда он назвал попытки ударов беспилотников украинской армии по российским городам оправданными.