ТАСС: писателю Борису Акунину грозит новое уголовное дело

Фото: ТАСС/Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов)

Уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента грозит писателю Борису Акунину (внесен в реестр иноагентов в России, а также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

В правоохранительных органах агентству указали на то, что в течение года Акунин уже 2 раза привлекался к ответственности за нарушение правил деятельности иноагента.

Ранее суд заочно арестовал писателя. Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам РФ.

Писателя обвиняют по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

В настоящее время Акунин находится в международном розыске. Его карточка появилась в базе МВД РФ 26 января.

