Суд заочно приговорил Леонида Гозмана к 10 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 10 годам лишения свободы с учетом его первого срока, передает РИА Новости.

Кроме того, Гозмана на 5 лет лишили права администрировать интернет-ресурсы. В настоящее время он находится за границей.

В декабре 2023 года против политика возбудили уголовное дело о фейках о российской армии. Поводом для этого стали заявления, в которых Гозман исказил информацию о действиях ВС РФ в украинской Буче.

В июле 2024-го суд заочно приговорил политика к 8,5 года колонии. Также ему на 4 года запретили администрировать сайты.

В сентябре этого года завершилось расследование второго дела против Гозмана. Оно было заведено за пропаганду терроризма в Сети.

Согласно обвинительному заключению, в августе 2023 года политик дал интервью иностранному изданию, положительно высказавшись о взрыве на Крымском мосту и об атаках беспилотников на Москву.