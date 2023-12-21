Владелец Rostic’s анонсировал переход до половины ресторанов KFC под новый бренд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До половины ресторанов общественного питания KFC перейдут под новый бренд Rostic’s до конца 2023 года, объявила гендиректор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская в беседе с РБК.

По ее словам, так поступили уже почти 500 ресторанов сети, а по итогам года будет еще больше. Она уточнила, что уже 80% партнеров вошли в процесс преобразования.

"Я думаю, что даже до половины сети будет ребрендировано", – подчеркнула Шаманская.

Также она рассказала, что с 20%, которые не согласились перейти под новый бренд, они оперативно смогут договориться. Шаманская напомнила, что франчайзи могут остаться под старым брендом, но у них не будет развития и не будет возможности открытия новых точек.

Кроме того, если коллеги увидят успех Rostic’s, то в компании могут задуматься о том, чтобы выйти на рынки в странах ближнего зарубежья. Однако сейчас бренд ограничен российским рынком законодательно, хоть в "Юниресте" и не исключают возможности изменения данной ситуации.

17 апреля 2023 года стало известно, что Yum! Brands завершила сделку и продала бизнес KFC в РФ российской компании "Смарт сервис". После этого она официально заявила о своем уходе из России.

На момент ее ухода в стране работали более тысячи партнерских ресторанов KFC. 214 ресторанов принадлежали компании AmRest, после закрытия сделки они перейдут компании "Смарт сервис". 25 апреля первый после ребрендинга ресторан Rostic’s открылся на месте бывшего KFC на Тверской-Ямской улице в Москве.

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