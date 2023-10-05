05 октября, 21:45Экономика
KFC и Rostic’s повысили цены на позиции меню в пределах 5%
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сеть ресторанов быстрого питания KFC и Rostic’s повысила цены. О причинах рассказали представители компании "Юнирест", которая управляет брендами на территории РФ.
Они уточнили, что цены изменились в пределах 5%.
"Корректировка цен в ресторанах периодически происходит и связана с целым рядом экономических факторов: стоимостью ингредиентов, инфляцией, ростом логистических затрат, НДС, себестоимости продукции и оплаты труда, дефицитом кадров", – передает РИА Новости сообщение компании.
Там объяснили, что меню в ресторанах приходится оптимизировать, чтобы оставаться доступными на российском рынке. При этом в компании прикладывают все усилия для того, чтобы поддерживать качество блюд на высоком уровне.
В мае сообщалось, что более 200 ресторанов KFC в России полностью перешли под отечественное управление. Польская компания AmRest завершила сделку по продаже активов российской "Смарт сервис".
Стоимость сделки составила 100 миллионов евро. Проданные рестораны начали работать под вывеской Rostic’s.
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