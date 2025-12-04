Форма поиска по сайту

04 декабря, 11:33

Город

ВЦИОМ: 75% москвичей довольны ремонтом дорог в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство москвичей (75%) довольны ремонтом дорог в столице, сообщил аналитический центр ВЦИОМ, в исследовании которого приняли участие 2 482 жителя Москвы и 984 жителя области в возрасте от 18 лет.

Выяснилось, что 84% опрошенных устраивает содержание и уборка дорог в Москве. Отмечается, что высоко оценивают этот показатель не только водители, но и пешеходы.

Кроме того, 6 из 10 респондентов (63%) заметили, что в последние годы столичные дороги стали чистить лучше. 51% считают, что на данный момент уборочной спецтехники в городе достаточно, еще 30% не смогли ответить на этот вопрос.

В целом у горожан создается впечатление, что Москва обладает хорошо оснащенной дорожной системой, добавляется в сообщении ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что приблизительно 95% москвичей довольны наружным освещением столицы. Высокая удовлетворенность дополняется уверенностью в положительных изменениях в последние годы, заявили 76% опрошенных.

Свет на улицах района для большинства жителей города ассоциируется с положительными эмоциями – 85% чувствуют спокойствие, а 80% отметили ощущение защищенности и безопасности.

городдороги

