04 декабря, 11:33
ВЦИОМ: 75% москвичей довольны ремонтом дорог в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство москвичей (75%) довольны ремонтом дорог в столице, сообщил аналитический центр ВЦИОМ, в исследовании которого приняли участие 2 482 жителя Москвы и 984 жителя области в возрасте от 18 лет.
Выяснилось, что 84% опрошенных устраивает содержание и уборка дорог в Москве. Отмечается, что высоко оценивают этот показатель не только водители, но и пешеходы.
Кроме того, 6 из 10 респондентов (63%) заметили, что в последние годы столичные дороги стали чистить лучше. 51% считают, что на данный момент уборочной спецтехники в городе достаточно, еще 30% не смогли ответить на этот вопрос.
В целом у горожан создается впечатление, что Москва обладает хорошо оснащенной дорожной системой, добавляется в сообщении ВЦИОМ.
Ранее стало известно, что приблизительно 95% москвичей довольны наружным освещением столицы. Высокая удовлетворенность дополняется уверенностью в положительных изменениях в последние годы, заявили 76% опрошенных.
Свет на улицах района для большинства жителей города ассоциируется с положительными эмоциями – 85% чувствуют спокойствие, а 80% отметили ощущение защищенности и безопасности.