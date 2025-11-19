Около 95% москвичей заявили, что довольны наружным освещением города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 95% москвичей довольны наружным освещением столицы, сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

Кроме того, высокая удовлетворенность дополняется уверенностью в положительных изменениях в последние годы, заявили 76% опрошенных. Свет в улицах района для большинства жителей города ассоциируется с положительными эмоциями – 85% чувствуют спокойствие, а 80% отметили ощущение защищенности и безопасности.

Опрос показал, что 84% москвичей, то есть более 8 из 10 жителей столицы, хорошо осведомлены о том, как в городе развивается система освещения, и замечают практические и технологические нововведения.

Чаще всего отмечают обновление светильников на светодиодные и установку дополнительных фонарей. Часть горожан также знает о более "умных" решениях, таких как система управления освещением в реальном времени и автоматическом контроле исправности оборудования.

Примерно 66% замечали стилизованные фонари и элементы исторического дизайна, которые им понравились.

Помимо этого, согласно итогам обсуждения темы освещения на фокус-групповых дискуссиях, можно сделать вывод о том, что значимость освещения не только оценивается как высокая, но и воспринимается как важная составляющая облика города.

"В освещении участники дискуссии видят не только элемент облика города и его безопасности, но и туристический "магнит" – источник эмоций и впечатлений, маркер процветания города и "световой" стандарт для регионов", – подчеркивает ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что 9 из 10 туристов выразили позитивное отношение к новогоднему украшению Москвы. Прежде всего гостям города нравится яркое оформление улиц города. Усиливают эффект различные световые конструкции и архитектурная подсветка зданий. Граждане расценивают новогодние украшения города как один из главных образов зимней столицы.

