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Культура должна существовать без политики отмены. Она всегда являлась предохранителем, однако в ряде стран перегорела, заявил Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.

По словам российского лидера, культурных деятелей, которые не следуют создаваемому некоторыми странами мейнстриму, частно ожидают остракизм и отмена. Президент РФ отметил, что значимость гуманизма и диалога разделяется мировым большинством, но элиты применяют культуру в качестве оружия.

"Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг, из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей", – сказал глава государства.

Путин добавил, что россияне определились со своими главными ценностями и закрепили их в конституции. Президент добавил, что государство защищает эти ценности и тех, кто их разделяет.

"Кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по ее естественным законам", – указал лидер страны.

Ранее Путин назвал антикультурной и расистской "культуру отмены" России, которую продвигает Запад. По его словам, русскую культуру невозможно отменить, так как последняя основана на подлинной свободе и милосердии, а также любви к человеку и духовности. При этом президент отмечал, что у стран Запада с самого начала не заладилось как с "отменой" РФ, так и с санкциями.

