Храм Сергия Радонежского в Москве получит архитектурно-художественную подсветку

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

У столичного храма преподобного Сергия Радонежского появится архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИА Новости.

Бирюков уточнил, что работы в рамках данного проекта начнутся уже в этом году. По его словам, храм будет подсвечен так, чтобы сделать акцент на его деталях и элементах сооружения. Для этого специалисты АО "ОЭК" установят на верхней и нижней частях фасада 74 светильника с энергоэффективными свойствами.

Благодаря этому удастся подчеркнуть колокольню, шатры, купола и мозаичные иконы. При этом все освещение будет иметь теплый или нейтральный оттенок белого цвета, подчеркнул заммэра Москвы.

"Главная задача – подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое было построено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения", – подытожил Бирюков.

Он также напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности в Москве увеличился в 2 раза, а зданий с архитектурно-художественной подсветкой стало в 4 раза больше. В общей сложности столицу освещают свыше 1 миллиона светильников, но энергопотребление не растет из-за использования энергоэффективных светодиодов.

Архитектурно-художественную подсветку получит и живописный мост на северо-западе Москвы. Работы будут проходить внутри арки и в основании вант сооружения. Энергетики смонтируют в общей сложности свыше 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 ватт.

