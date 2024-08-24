Владимир Ресин объявил о поддержке строительства нового храма в Солнцеве

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В Солнцеве появится новый современный храм в честь пророка Божия Илии. Строительные работы могут начаться уже следующей весной. Об этом сообщила руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева.



Для постройки нового храма имеется пригодный участок площадью 0,82 гектара, в наличии точки подключения к необходимым коммуникациям, для комфортного подъезда к храму есть возможность врезки в новую дорогу, запланированную городом. А еще просторный храм взамен временного очень ждут прихожане Солнцева.

Этим летом с инициативой ускорить процесс постройки нового храма выступила руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева, членом правления которого является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За поддержкой Воропаева обратилась к советнику патриарха и куратору программы возведения в столице 200 новых храмов, депутату Государственной Думы РФ, члену комитета по строительству и ЖКХ, советнику мэра Москвы Владимиру Ресину. Вместе они посетили храмовую территорию и наметили ориентиры предстоящей работы.

"Сегодня в Солнцеве живут потомки строителей, возводивших на пустырях будущего района первые пятиэтажки, – сказал Владимир Ресин, – и они, конечно же, заслужили в своем районе полноценный удобный, светлый и красивый храм. Посодействуем в подготовке проектных документов, получении техусловий и выходе на госэкспертизу – это первостепенная задача. Если решить эти вопросы сейчас, то приступать к строительству можно будет уже в следующем году".

"Я уже приезжала в храм пророка Божия Илии и общалась с его настоятелем, обсуждали проблемы с подключением временного храма к коммуникациям. Тогда и родилась идея нарастить темпы по строительству нового храма, потому что его появления, без преувеличения, ждут жители всего огромного Солнцева – существующее здание просто физически не способно вместить всех желающих прихожан. Сегодня очередной шаг к появлению современного храма сделан, дай Бог, у нас все получится!" – прокомментировала руководитель проектных направлений Российского фонда мира, активист общественного движения "Мой район" Мария Воропаева.

Ранее депутат МГД, сенатор Инна Святенко ознакомилась с ходом строительства храма в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона, который расположен в районе Марьино. По ее словам, храмовый комплекс строится в парке Артема Боровика в память о погибших воинах, а также военных корреспондентах, которые исполняли свой долг в разные времена. Храм станет одним из крупнейших в ЮВАО и сможет вместить около 750 прихожан. Уже завершены монолитные работы, кирпичная кладка стен, возведен полностью каркас, включая цокольный и этаж для воскресной школы.