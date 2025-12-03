Поправки о полном запрете продажи вейпов в РФ внесли в Госдуму

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли пакет поправок о полном запрете продажи вейпов и других электронных устройств для потребления никотина. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что поправки внесли ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Проектом предлагается ввести в России запрет на розничную и оптовую продажу никотина, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, растворов никотина, а также устройств для их потребления.

В конце августа председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ГД в ближайшие два года выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. Его поддерживает абсолютное большинство парламентариев.

Владимир Путин тоже выразил согласие с этой идеей. Президент подчеркнул, что важно не только принять решение, но и провести работу среди молодежи.

Российские власти также рассматривают возможность внесения поправок в законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов, позволяющих регионам запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей.

В частности, в Пермском крае с 1 марта 2026 года будет введен запрет на розничную продажу вейпов. Нарушителей ожидают административные штрафы от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических.