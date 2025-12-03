Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:59

Политика

Поправки о полном запрете продажи вейпов в РФ внесли в Госдуму

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли пакет поправок о полном запрете продажи вейпов и других электронных устройств для потребления никотина. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что поправки внесли ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Проектом предлагается ввести в России запрет на розничную и оптовую продажу никотина, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, растворов никотина, а также устройств для их потребления.

В конце августа председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ГД в ближайшие два года выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. Его поддерживает абсолютное большинство парламентариев.

Владимир Путин тоже выразил согласие с этой идеей. Президент подчеркнул, что важно не только принять решение, но и провести работу среди молодежи.

Российские власти также рассматривают возможность внесения поправок в законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов, позволяющих регионам запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей.

В частности, в Пермском крае с 1 марта 2026 года будет введен запрет на розничную продажу вейпов. Нарушителей ожидают административные штрафы от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических.

Владимир Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

Читайте также


политикаобщество

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика