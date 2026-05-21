21 мая, 11:19

Минздрав РФ: число женщин с бесплодием составляет 7,8 случая на тысячу

В Минздраве назвали среднее число женщин с бесплодием в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число россиянок, страдающих бесплодием, составляет в среднем 7,8 случая на тысячу женщин репродуктивного возраста. Это следует из данных Минздрава РФ, которые приводит РИА Новости.

Согласно статистике министерства, количество гражданок от 18 до 49 лет с данной проблемой колебалось в пределах от 6,4 на тысячу в 2012 году до 8,5 в 2017 и 2019 годах.

Ранее эксперты Сеченовского университета провели исследование, в рамках которого выяснили, что каждый шестой человек в мире является бесплодным. Проблема затрагивает 17,6% популяции, причем 50% вносят в нее мужчины.

Среди распространенных причин бесплодия у мужчин специалисты указали на генетические аномалии, варикоцеле и ожирение. Также встречаются сопутствующие заболевания, например артериальная гипертензия и сахарный диабет.

