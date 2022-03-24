Nord Stream 2 планирует подать заявление на банкротство – СМИ

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Компания-оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Stuttgarter Zeitung.

По словам главы фирмы Маттиаса Варнига, это произойдет в ближайшие дни.

В начале марта компания опровергла сообщение о банкротстве. Там сообщили, что в то же время были вынуждены закрыть сайт из-за многочисленных кибератак. Линии телекоммуникационной связи Nord Stream 2 AG в настоящий момент также недоступны, добавили в компании.

До этого сообщалось, что Nord Stream 2 AG уволила всех сотрудников. В общей сложности ситуация затронула 106 человек.

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