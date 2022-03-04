Фото: ТАСС/PHILIPP SCHMIDLI/EPA
Оператор газопровода "Северный поток – 2", швейцарская компания Nord Stream 2 AG опровергла сообщение о банкротстве.
Там сообщили, что в то же время были вынуждены закрыть сайт из-за многочисленных кибератак.
"Мы можем подтвердить, что мы закрыли этот веб-сайт из-за серьезных и непрерывных атак извне", – передает информацию оператора ТАСС.
Линии телекоммуникационной связи Nord Stream 2 AG в настоящий момент также недоступны, добавили в компании.
До этого появилась информация, что компания подала на банкротство.
Ранее сообщалось, что Nord Stream 2 AG уволила всех сотрудников. В общей сложности ситуация затронула 106 человек.
24 февраля стало известно о том, что США ввели санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководства. Американский Минфин также опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить до 2 марта 2022 года все операции с компанией Nord Stream 2 AG.
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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