В Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск в текущей ситуации "Северного потока – 2"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что надежд на запуск проекта "Северный поток – 2" в настоящее время нет.

"В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчивым и бесперспективным возлагать какие-то надежды на это, учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, и прежде всего, наверное, Германии", – приводит его слова ТАСС.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что вся инфраструктура "Северного потока – 2" готова.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом. Правительство Германии позже заморозило проект.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва надеется на скорейшее завершение истерии вокруг "Северного потока – 2". По его словам, такое поведение европейских стран противостоит экономической целесообразности и здравому смыслу, что делает запуск газопровода невозможным.

