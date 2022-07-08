РФ не ведет диалог с Канадой по вопросу турбин для "Северного потока" – МИД РФ

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Россия не ведет никаких переговоров с Канадой по ситуации с поставкой турбин для газопровода "Северный поток", сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями", – приводит его слова РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что санкции являются нелегитимными и абсолютно произвольными, поскольку грубо нарушают нормы международного права.

"Если изделие не вернется, мы будем исходить из того, что беспредел становится в прямом смысле этого слова действием, не имеющих никаких пределов", – отметил замглавы МИД.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для "Северного потока". По его словам, ФРГ необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

По данным СМИ, Канада планирует сделать исключение в санкциях для турбин "Северного потока" вопреки просьбам Киева. Отмечается, что на такие меры канадское правительство намерено пойти по согласованию с Германией.