ВСУ обстреляли 48 раз территорию ДНР за 27 сентября. Об этом заявили власти ДНР.

В результате снаряды попали в 12 населенных пунктов, включая и Донецк. Всего насчитали около 200 снарядов разных калибров. Подробности о том, что происходит в зоне спецоперации, – в эфире телеканала Москва 24.