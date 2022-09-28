ВСУ обстреляли зернохранилище в Запорожской области – власти

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Вооруженные силы Украины обстреляли зернохранилище в городе Токмаке Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В заключительный день референдума боевики ВСУ дважды за вечер обстреляли Токмак. Зафиксировано четыре попадания в зернохранилище на улице 9 января", – написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела пострадала женщина, которая работает сторожем. Ее доставили в больницу. Также значительные повреждения получил склад вторсырья.

"Украина мстит уходящей от нее Запорожской области и тем самым подтверждает правильность выбора граждан", – добавил Рогов.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за присоединение к России.

В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за проголосовали 93,11% граждан. В ЛНР – 98,42%, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%.

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