Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

01:58

ВСУ обстреляли зернохранилище в Запорожской области – власти

происшествия

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины обстреляли зернохранилище в городе Токмаке Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В заключительный день референдума боевики ВСУ дважды за вечер обстреляли Токмак. Зафиксировано четыре попадания в зернохранилище на улице 9 января", – написал политик в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела пострадала женщина, которая работает сторожем. Ее доставили в больницу. Также значительные повреждения получил склад вторсырья.

"Украина мстит уходящей от нее Запорожской области и тем самым подтверждает правильность выбора граждан", – добавил Рогов.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за присоединение к России.

В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за проголосовали 93,11% граждан. В ЛНР – 98,42%, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%.

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать