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Украина не дает жителям въехать в освобожденную часть Запорожской области, чтобы они не смогли принять участие в референдуме. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Украинская сторона на контрольно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения, намеренно создает дополнительные трудности для местных жителей и блокирует въезд в освобожденную часть Запорожской области, чтобы люди не могли принять участие в референдуме", – передает РИА Новости его слова.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

