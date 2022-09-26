Явка на референдумы в Запорожской и Херсонской областях превысила 50%

Референдумы в Запорожской и Херсонской областях состоялись. По данным местных властей, явка в регионах превысила 50%. Ранее этот рубеж преодолели на голосованиях в ЛНР и ДНР.

Проголосовать жители республик Донбасса могут и в Москве – пункты открыты в их официальных представительствах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.