Около трех тысяч человек вышли на митинг в Германии в поддержку "Северного потока – 2"

21:04
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
Около трех тысяч человек вышли на митинг в немецком Лубмине в поддержку запуска "Северного потока – 2". Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.
Уточняется, что демонстранты требовали доступных энергоносителей и запуска российско-германского трубопровода. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что митинг проходил мирно и без каких-либо инцидентов.
Ранее премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что газопровод "Северный поток – 2" никогда не начнет свою работу. Кроме того, по словам премьера, партнерство РФ и ФРГ в области энергетики больше невозможно, так как оно было безвозвратно разорвано.
До этого Владимир Путин призвал Европейский союз снять введенные ограничительные меры с "Северного потока – 2" и не перекладывать вину в неполадках газопровода на Россию.
При этом лидер РФ подчеркивал, что российская сторона выполняла и будет выполнять все свои контрактные обязательства.
Европейцы призвали власти к газовому нейтралитету и диалогу с РФ
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