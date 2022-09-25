Около трех тысяч человек вышли на митинг в Германии в поддержку "Северного потока – 2"

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Около трех тысяч человек вышли на митинг в немецком Лубмине в поддержку запуска "Северного потока – 2". Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

Уточняется, что демонстранты требовали доступных энергоносителей и запуска российско-германского трубопровода. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что митинг проходил мирно и без каких-либо инцидентов.

Ранее премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что газопровод "Северный поток – 2" никогда не начнет свою работу. Кроме того, по словам премьера, партнерство РФ и ФРГ в области энергетики больше невозможно, так как оно было безвозвратно разорвано.

До этого Владимир Путин призвал Европейский союз снять введенные ограничительные меры с "Северного потока – 2" и не перекладывать вину в неполадках газопровода на Россию.

При этом лидер РФ подчеркивал, что российская сторона выполняла и будет выполнять все свои контрактные обязательства.

