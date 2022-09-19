Германия возобновила подачу заявок на поставки газа по "Северному потоку" – СМИ

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Германские энергетические компании возобновили подачу заявок на поставку российского природного газа по трубопроводу "Северный поток" впервые с его приостановки. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, о возобновлении заявок свидетельствуют данные с официальных сайтов немецких клиентов "Газпрома". Тем не менее подача таких заявок не означает, что газ действительно начал поступать по трубопроводу.
"В то время как заявки были видны на сайтах немецких газопроводов, соединяющих "Северный поток" с конечными потребителями, на сайте оператора "Северного потока" по состоянию на начало понедельника заявок не было", – указано в публикации.
2 сентября "Газпром" сообщил о полной остановке транзита газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 на КС "Портовая" была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава.
"Газпром" решил не возобновлять работу газопровода "Северный поток"
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