В США рассказали о последствиях остановки "Северного потока" для Европы

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa
Жители европейских стран, а также местные производства уже испытывают серьезные последствия от остановки газопровода "Северный поток", зимой ситуация и вовсе усугубится. Такое мнение озвучил журналист Джо Уоллес в статье для американского издания The Wall Street Journal.
"Чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке, и тогда цена <...> во много-много раз выше, чем до конфликта", – написал он.
По его словам, сейчас в Европе из-за нехватки газа закрываются наиболее энергоемкие предприятия, в том числе металлургической отрасли.
На этом фоне, продолжил Уоллес, растут продажи российской нефти. Если в прошлом году РФ продала ее менее чем на 15 миллиардов долларов в месяц, то сегодня, несмотря на все препятствия со стороны Запада, этот показатель доходит до 20 миллиардов.
2 сентября "Газпром" сообщил о полной остановке транзита газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 на КС "Портовая" была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава.
"Газпром" решил не возобновлять работу газопровода "Северный поток"
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