Британцы восхитились позицией Путина в вопросе поставок газа и нефти Европе

Фото: kremlin.ru
Аудитория британской газеты Daily Mail активно обсуждает ультиматум Владимира Путина Европе по вопросу поставок газа и нефти.
"Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах", – написал один из читателей газеты.
По его мнению, на Западе нет ни у кого интеллектуальных способностей, чтобы "перехитрить" президента РФ.
Еще один читатель издания отметил, что "Путин – мастер тактики". Он добавил, что перед "конфликтом" с президентом РФ необходимо понимать, "какие карты есть на руках".
"Европа и британские диктаторы предпочли бы, чтобы все малые предприятия и домохозяйства обанкротились, чем выглядеть так, как будто Путин одерживает верх", – высказался третий комментатор.
По его словам, это можно считать "частью плана глобализации".
Читатель также высказал мнение, что предложение Европы к Зеленскому о проведении переговоров помогло бы решить ситуацию за несколько недель.
Кроме того, читательская аудитория газеты назвала Путина "гигантом" на фоне президента США Джо Байдена, главы правительства Британии Лиз Трасс и канцлера Германии Олафа Шольца.
"Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез", – сообщили читатели.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. По его словам, Западу нужно "одуматься" в намерении навязать РФ собственную волю.
Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.
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