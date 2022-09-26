Санду заявила о готовности лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне РФ

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Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства молдаван, которые едут воевать на территории Украины на стороне России, заявила президент республики Майя Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", – заявила Санду.

Президент Молдавии подчеркнула, что в настоящее время нет подтверждения информации о наборе приднестровцев, однако власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и станет воевать на стороне РФ.

Ранее Владимир Путин в своем обращении к россиянам по ситуации в Донбассе поручил приравнять правовой статус добровольцев, участвующих в спецоперации, и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ, а также призвал особое внимание уделить снабжению техникой и снаряжением ополченцев и добровольцев Донбасса.

Президент также отметил, что Россия поддержит принятое по итогам референдумов решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, приложит все усилия для обеспечения безопасных условий проведения голосования на данных территориях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

