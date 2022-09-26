В Турции заявили, что не признают референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не признает результаты референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины", – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что Турция уже выражала свое беспокойство по данному поводу.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.