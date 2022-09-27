Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест до 21 октября

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Фото: AP Photo/Aurel Obreja
Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест до 21 октября, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов Додона об отмене меры пресечения.
"Вердикт судейской коллегии АП: продлить Игорю Додону ордер на домашний арест до 21 октября, то есть на 30 суток", – говорится в постановлении судей.
24 мая Додона задержали сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме организовали обыски. За день до этого прокуратура предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство страны.
Отмечается, что в 2020 году бывший депутат парламента Молдавии Юрий Реницэ слил запись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. Тогда еще политик был на посту президента. Во время разговора Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег.
Кроме того, требование прокуроров ограничить круг общения Додону также было одобрено. Ему запрещено общение с другими лицами, за исключением членов семьи, которые проживают с ним, и его матери.
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