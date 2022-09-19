Бывшему президенту Молдавии продлили домашний арест до 11 октября

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Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону, который сейчас находится под следствием, продлили домашний арест до 11 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

24 мая Додона задержали сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме организовали обыски. За день до этого прокуратура предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство страны.

Отмечается, что в 2020 году бывший депутат парламента Молдавии Юрий Реницэ слил запись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. Тогда еще политик был на посту президента. Во время разговора Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам парламентария, якобы была крупная сумма денег.

Кроме того, требование прокуроров ограничить круг общения Додону также было одобрено. Ему запрещено общение с другими лицами, за исключением членов семьи, которые проживают с ним, и его матери.