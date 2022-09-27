В Совфеде могут рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав РФ 4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совфед может рассмотреть вопрос по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России при положительном результате референдумов на заседании 4 октября, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Если будет такая воля с их стороны, войти в состав РФ, безусловно, мы это поддержим. Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть", – приводит ТАСС ее слова.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.

В настоящий момент опубликованы первые данные референдумов. По итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в России проголосовали за вхождение ДНР в состав страны. По итогам обработки 12,56% протоколов 97,82% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав России.

По итогам подсчета 18% голосов на участках в РФ по аналогичному вопросу, касающемуся Запорожской области, проголосовали 98,19% избирателей. За вхождение Херсонской области в состав страны по итогам обработки 14% протоколов проголосовали 96,97% избирателей в России.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что предварительные результаты голосования о вхождении региона в состав РФ озвучат уже во вторник, 27 сентября, до 20:00–21:00. При этом окончательные результаты голосования огласят утром 28 сентября.

После объявления результатов референдума Балицкий планирует обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Референдумы состоялись в Запорожской и Херсонской областях

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