Минобороны показало пуск ракет из "Искандеров" для ударов по ВСУ

На вооружении у "Искандера" – баллистические и крылатые ракеты. Первая набирает высоту в десятки километров, а потом падает на цель на огромной скорости. Второй тип может пролететь по любой траектории, какую зададут в полетном задании, а после выйти с неожиданной стороны.
"Залп ОТРК "Искандер" всегда внезапен для противника и неизменно разрушителен. <...> "Искандер" – вооружение умное, точное и мощное, используют его по особо важным целям, а пока не пришел приказ, ракетные комплексы стоят на дежурстве замаскированными", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что "Искандеры" могут уничтожить любой военный объект на полтысячи километров от линии фронта на территории противника.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе военными РФ пресечены попытки армии Украины прорвать оборону. По его словам, нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там "получили люлей" от ВКС России. Стремоусов уточнил, что в настоящее время ситуация полностью контролируема.
Российские "Искандеры" нанесли новые удары по военной инфраструктуре Украины
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