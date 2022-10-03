Женщина погибла при обстреле белгородского села

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Женщина погибла в селе Головчино в Белгородской области при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли наше село Головчино Грайворонского городского округа. В результате попадания снарядов в центр села есть разрушения. Погибла одна женщина 48 лет", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что данные о пострадавших уточняются, в настоящее время проводится подомовой обход, на месте работают оперативные службы и глава округа.

Гладков сообщил, что в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны.

Он добавил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В Белгородской области был продлен желтый уровень террористической опасности. Предупреждение действует до 7 октября. Также продлено постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Новости последнего часа: глава СК поручил возбудить дело после обстрела села под Белгородом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!