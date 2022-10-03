В МО РФ рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

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Подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины потеряли свыше 900 человек на краснолиманском направлении за трое суток. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Массированное огневое поражение было нанесено в районе Славянска. За сутки удалось уничтожить до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах своих сыновей отправиться в зону специальной военной операции в Донбассе. По его словам, подростковый возраст не должен мешать обучению защитников Родины. Он также напомнил, что его сыновьям Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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