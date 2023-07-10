Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению бойцов "Азова" – Песков

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Российская Федерация рассчитывает получить разъяснения по передаче Турцией Украине бойцов "Азова" (запрещена в РФ и признана террористической организацией). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем принимать во внимание при следующих договоренностях", – этими словами Песков ответил на вопрос о перспективах создания газового хаба на фоне освобождения бойцов "Азова".

По словам пресс-секретаря президента РФ, ситуация с освобождением бойцов "Азова" не связана с созданием газового хаба на территории Турции. Он подчеркнул, что Россия планирует развивать многогранные отношения. Кроме того, будет продолжаться взаимовыгодное торгово-экономическое взаимодействие.

Песков заметил, что проект газового хаба затрагивает интересы большого числа государств, включая страны в Европе.

"Это важно для всех, поэтому эта работа будет продолжаться", – заявил Песков.

Он добавил, что Россия не может быть против развития отношений между Турцией и Украиной. Однако, будучи партнерами с турецким государством, Москва надеется на то, что отношения Анкары и Киева не будут направлены против РФ.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры по телефону с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых они обсудили возвращение командиров нацбатальона "Азов" на Украину. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Помимо этого, министры также подтвердили важность сохранения и укрепления доверительных отношений между Москвой и Анкарой, которые строятся на договоренностях Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"