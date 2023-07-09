Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение командиров "Азова" на Украину

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых они обсудили возвращение командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) на Украину.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением "главарей Азова" из Стамбула в Киев. Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму", – указано на официальном сайте МИД РФ.

Министры также подтвердили важность сохранения и укрепления доверительных отношений между Москвой и Анкарой, которые строятся на договоренностях Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, указано в сообщении.

Помимо этого, в ходе переговоров обсуждались перспективы взаимодействия государств в сфере глобальной продовольственной безопасности в условиях неспособности Запада предпринять шаги, которые были необходимы для реализации пакетной инициативы, выдвинутой генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Обсуждены отдельные аспекты российско-турецкого двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов", – добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возвращение из Турции на Украину командиров нацбатальона "Азов" является нарушением договоренностей, которыми пренебрегли как Анкара, так и Киев.

Он выразил мнение, что это решение было связано с провалами в контрнаступлении Украины или давлением на Турцию в контексте подготовки к саммиту НАТО.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на кадрах которого присутствовали он и глава офиса президента Андрей Ермак, они встречали командиров нацбатальона "Азов" в аэропорту.

Отмечалось, что на Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.



Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"