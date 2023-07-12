Передача Киеву главарей "Азова" нехорошо характеризует турецкую сторону – Нарышкин

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Передача Анкарой Киеву командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Действия Анкары он оценил как "невыполненные обязательства". Нарышкин также сообщил, что после этого события контактов СВР с Турцией не было.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче Турцией Украине бойцов "Азова".

Произошедшее он назвал нарушением договоренностей, которыми, по его словам, пренебрегли как Анкара, так и Киев. Он выразил мнение, что это решение было связано с провалами в контрнаступлении Украины или давлением на Турцию в контексте подготовки к саммиту НАТО.

Песков добавил, что Россия не может быть против развития отношений между Турцией и Украиной. Однако, будучи партнерами с турецким государством, Москва надеется на то, что отношения Анкары и Киева не будут направлены против РФ.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры по телефону с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых они обсудили возвращение командиров нацбатальона "Азов" на Украину. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на кадрах которого присутствовали он и глава офиса президента Андрей Ермак. Они встречали командиров нацбатальона "Азов" в аэропорту.

Отмечалось, что на Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор Нацгвардии Олег Хоменко и полковник Нацгвардии Денис Шлега.

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"