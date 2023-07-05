Посол РФ в Вашингтоне заявил, что США открыто поощряют зверства боевиков "Азова"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал пребывание в США представителей украинского националистического полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), а также их встречу с местными властями в Капитолии.

"Нельзя равнодушно смотреть на то, как в стране, внесшей вклад в разгром фашистской Германии, чествуют наследников Гитлера и Бандеры. Это – предательство памяти американцев, которые отдали свои жизни в годы Второй мировой войны", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что встреча и общение с "азовцами" наглядно демонстрирует, что местные законодатели поощряют зверства боевиков националистического полка.

По словам дипломата, открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Соединенных Штатов.

"В современных США террористы с Украины выступают в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета. В аудиториях размещается символика, повторяющая знаки дивизий СС. И это происходит не в первый раз", – добавил Антонов.

Он отметил, что долгом человечества является противостояние героизации нацизма. Именно к решению данной задачи российская сторона неустанно призывает США.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты, затягивающие конфликт на Украине, должны сами платить за восстановление этой страны. По его словам, американская администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине.

До этого российский дипломат сообщил, что РФ находится на правильной стороне истории в нынешнем мировом геополитическом кризисе.