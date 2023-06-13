Посол РФ в США заявил, что Россия находится на правильной стороне истории

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Россия находится на правильной стороне истории в нынешнем мировом геополитическом кризисе. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Наша страна доказала, что является надежным партнером для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов. Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам", – цитирует его ТАСС.

По словам посла, РФ выступает на переднем крае борьбы против гегемонистской модели мироустройства. Противники России мешают стране создавать благоприятные условия для внутреннего развития, и принимают "беспрецедентные враждебные меры", считает он.

При этом Антонов подчеркнул, что мир не может решать серьезные международные проблемы без участия Москвы. Он считает, что это хорошо понимают единомышленники России, о чем свидетельствует их сбалансированная реакция на антироссийские действия.

Дипломат также заявил, что единственным средством для предотвращения конфликтов в будущем станет возвращение к принципу неделимости безопасности.

Ранее Антонов заявил, что власти США не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в Вашингтоне продолжают "накачивать" Киев новыми партиями смертоносных вооружений.

США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта – посол РФ