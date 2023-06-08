В американских СМИ идет кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС – посол РФ

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В американских изданиях идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале дипмиссии.

Так, в СМИ США появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама устроила подрыв важнейшего инфраструктурного объекта. По словам Антонова, власти США выстроили свою риторику так, будто на РФ в любом случае лежит ответственность за все инциденты во время конфликта на Украине.

Представители Белого дома принимают отчаянные попытки "обелить" киевский режим, который в течение многих месяцев намеренно обстреливал ГЭС, – подобный подход не выдерживает никакой критики, подчеркнул дипломат.

Антонов отметил, что Украина в очередной раз допустила грубое нарушение международного гуманитарного права. Этот теракт привел к экологической катастрофе и масштабному затоплению населенных пунктов.

По словам посла, Вашингтон никогда не критикует Киев, а, наоборот, одобряет и поощряет все действия и удары Украины, от которых страдают россияне.

"Под американскую логику подводится главная мысль – не сбавлять помощь Киеву. Обеспечить его иллюзорную победу. Очевидно, что для решения данных задач здесь привлекаются не только военные специалисты, но и политтехнологи", – заключил Антонов.

Украинские военные разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия возлагает всю ответственность за трагедию вокруг разрушения Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие ее западные страны.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что власти США не могут точно сказать, кто виноват в разрушении Каховской ГЭС.

Американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию с разрушением дамбы, сообщил, что США собираются продолжать оказывать помощь Украине.

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