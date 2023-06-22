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Соединенные Штаты, затягивающие конфликт на Украине, должны сами платить за восстановление этой страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По его словам, американская администрация в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Так, данный конфликт является следствием многолетних и целенаправленных усилий Вашингтона по созданию очага напряженности у границ России.

В данный момент, отметил Антонов, Штаты только разжигают противостояние, поставляя Киеву мощные вооружения и отвергая любые мирные инициативы.

"Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?" – задался вопросом российский дипломат.

Он также сообщил, что на фоне беспрецедентных средств, которые направляются на закупку оружия для Украины, без внимания остаются беднейшие страны Африки, Азии и Латинской Америки, где люди гибнут от голода.

Ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что предложения стран Африки по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать принципы суверенитета и территориальной целостности.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что заявления руководителей стран Запада о том, что конфликт на Украине может быть решен только в рамках боевых действий, демонстрирует его глубинные желания уничтожить население этой страны.

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