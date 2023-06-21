Агрессивный курс США и НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав – МИД РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Агрессивный курс США и НАТО на все более глубокое втягивание в военную конфронтацию способен привести к прямому столкновению ядерных держав, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наибольшая опасность заключается в том, что в рамках агрессивного курса США и НАТО на нанесение, как они это формулируют, России стратегического поражения в спровоцированном ими же украинском конфликте они продолжают повышать ставки и все глубже втягиваются в военную конфронтацию", – заявила она.

По мнению Захаровой, такая линия может привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. В России это квалифицируют как безрассудство.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что Россия наносит Соединенным Штатам стратегическое поражение с точки зрения геополитики, а также в военной сфере. Так, силы ВС РФ громят подразделения ВСУ, которые были подготовлены специалистами НАТО.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами обвинил НАТО в развязывании конфликта на Украине. Он добавил, что расширение НАТО было катастрофой. По его словам, в рамках урегулирования конфликта Альянс должен пообещать, что Украина не станет его членом, а Киев и Москва должны заключить соглашение о перемирии.

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