Захарова заявила о желании США уничтожить население Украины

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Заявления руководителей стран Запада о том, что конфликт на Украине может быть решен только в рамках боевых действий, демонстрирует его "глубинные желания", заявила в интервью радио Sputnik официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее мнению, такую позицию можно объяснить лишь "глубинным желанием уничтожить население Украины".

Также дипломат обратила внимание, что Вашингтон часто использует в качестве предлога для вмешательства в дела других стран тему нарушения прав человека. Однако реальное отношение США к Украине делают смешными подобные претензии, подчеркнула она.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях России.

В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на это заявление сказал, что если в НАТО выступают против, то "пусть воюют".

13 июня стало известно, что американская сторона выделила Киеву новый пакет военной техники и оружия на сумму 325 миллионов долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в очередной пакет включат артиллерийские снаряды, противотанковые системы, бронетехнику, средства ПВО, дополнительные боеприпасы и так далее.



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