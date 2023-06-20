Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене – Лавров

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Страны Запада стремятся сохранить свою гегемонию и одержимы "осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад одержим осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте. Иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу "когда мне выгодно – будет белое, когда мне не выгодно – будет черное", – приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что Запад хочет расшатать стабильность в РФ перед выборами президента в следующем году. Как уточнил глава МИД РФ, западные страны продолжают применять практику вмешательства во внутренние дела государства.

Он отметил, что таким образом был совершен "переворот" на Украине в 2014 году. При этом аналогичные попытки потерпели крах в Белоруссии, подчеркнул Лавров.

Лавров допустил, что мир подошел к более опасной черте, чем в период холодной войны