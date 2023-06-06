Запад постоянно ищет, где можно открыть второй и третий фронты против РФ – Лавров

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Западные страны постоянно ищут дополнительные направления, на которых можно открыть второй и третий фронты против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита 201-й российской военной базы в Таджикистане.

По его словам, одним из таких фронтов негласно объявлена Центральная Азия. При этом многие западные политологи и некоторые политики открыто заявляют цель расчленения России, добавил глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что страны Североатлантического альянса принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. Глава российской дипломатии назвал такой подход безответственным, отметив, что он создает риски для прямого столкновения ядерных держав.

До этого глава МИД РФ заявил, что решения, которые принимались на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание Российской Федерации и Китайской Народной Республики.